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DARICA BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI BELLİ OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Darıca Belediye Meclisi Üyeliği Adayları belli oldu

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DARICA BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI BELLİ OLDU mask
DARICA BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI BELLİ OLDU
DARICA BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI BELLİ OLDU
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ DARICA İLÇE BAŞKANLIĞI
DARICA BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI
ASİL ÜYELİK

SIRA NO


ADI 


SOYADI 


DOĞUM YERİ - TARİHİ
ÖĞRENİM DURUMU
İlk Okul -  Orta Okul Lise -   Y.Okul (Önlisans) Üniversite


MESLEĞİ
1ERHANBALIKÇIARDAHAN - 01.11.1979LİSANSGEMİ MAKİNALARI İŞLETME
2ÖZGÜRÇELİKKADIKÖY - 08.07.1986 YÜKSEK LİSANSTEKNİK ÖĞRETMEN/SATIŞ MÜDÜRÜ
3DİLANGÜVENŞENKAYA - 08.12.1991LİSANSAVUKAT
4TEKİNTÜRKYÜCELGÜMÜŞHANE - 25.06.1966 LİSETAPOGRAF
5CAN BULUTYILMAZİSTANBUL- 09.11.1981LİSANSMAKİNA MÜHENDİSİ
6TURGAYKILIÇGEBZE -  14.02.1985YÜKSEK LİSANSMALİ MÜŞAVİR
7SERKANGÜVENKADIKÖY - 21.12.1986YÜKSEK LİSANSGEMİ İNŞAAT MÜHENDİSİ
8MERALKISACIKİSTANBUL -04.09.1979LİSANSMUHASEBE
9YAŞAR KARAKAŞKARS -01.01.1973LİSEELEKTİRİK TEKNİKERİ
10BİROL BEZİRCİGEBZE 11.03.1993LİSEMAKİNA TEKNİKERİ
11SERKANÖZCANGEBZE - 15.11.1984LİSANSKALIPHANE YÖNETİCİSİ
12YAŞAR ŞAHİNAMASYA - 16.09.1974LİSEİMALATÇI-İŞ İNSANI
13ÖZER YILDIZERZURUM - 14.01.1969LİSEMUHASEBECİ
14TANERTURANKARS - 08.10.1979LİSANSİNŞAAT MÜHENDİSİ
15KİMRAKARABIYIKPENDİK - 02.01.1987ÖNLİSANSMUHASEBECİ
16MUHAMMED ERENCANPOLATKARTAL - 1995LİSANSMAKİNA MÜHENDİSİ
17MÜSLÜMOSMANOĞLUERZURUM - 10.02.1978LİSEESNAF
18EBRUTAYANÇERZİNCAN - 08.11.1969ORTAOKULSERBEST MESLEK
19TAYLAN ORHANÜSTÜNKARTAL - 15.06.2001LİSEGAYRİMENKUL DANIŞMANI
20İSMAİL CEMERGİNGEBZE - 26.04.2002LİSEÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ(KİMYA)
21SELİNÜNVERGEBZE - 27.03.1996ÜNİVERSİTEMUHASEBECİ
22MURATTARHANKADIKÖY - 06.06.1988LİSEÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
23ZEYNEP  ARAÇKADIKÖY - 23.10.1994ÜNİVERSİTEMUHASEBECİ
24VOLKAN ÖNALERZİNCAN - 1988LİSESERBEST MESLEK
25BERKEZEYREKGEBZE - 09.07.2001LİSEÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ(AŞÇI)
26ERENCEYLANGEBZE - 08.06.2002LİSEÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ(İÇ MİMAR)
27NURAYATAKARTOVA - 15.9.1995LİSEİŞÇİ
28ERKULDEMİRCİGÖLE 1.1.1980LİSEİŞÇİ
KONTENJAN
SIRA NO


ADI 


SOYADI 


DOĞUM YERİ - TARİHİ
ÖĞRENİM DURUMU
İlk Okul -  Orta Okul Lise -   Y.Okul (Önlisans) Üniversite


MESLEĞİ
1ŞAHİNERİMKASTAMONU - 11.08.1975LİSESERBEST MESLEK
2OKAY YILDIRIMERZURUM - 14.02.1959LİSANSÖĞRETMEN
3AYDIN IŞIKÜSKÜDAR - 21.09.1988YÜKSEK LİSANSİNŞAAT MÜHENDİSİ
DARICA BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI BELLİ OLDU
# Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyet, Araç, yüksek

23 Şub 2024 - 16:16 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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