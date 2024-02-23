DARICA BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI BELLİ OLDU

|CUMHURİYET HALK PARTİSİ DARICA İLÇE BAŞKANLIĞI
|DARICA BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLARI
|ASİL ÜYELİK
|SIRA NO
ADI
SOYADI
DOĞUM YERİ - TARİHİ
ÖĞRENİM DURUMU
İlk Okul - Orta Okul Lise - Y.Okul (Önlisans) Üniversite
MESLEĞİ
|1
|ERHAN
|BALIKÇI
|ARDAHAN - 01.11.1979
|LİSANS
|GEMİ MAKİNALARI İŞLETME
|2
|ÖZGÜR
|ÇELİK
|KADIKÖY - 08.07.1986
|YÜKSEK LİSANS
|TEKNİK ÖĞRETMEN/SATIŞ MÜDÜRÜ
|3
|DİLAN
|GÜVEN
|ŞENKAYA - 08.12.1991
|LİSANS
|AVUKAT
|4
|TEKİN
|TÜRKYÜCEL
|GÜMÜŞHANE - 25.06.1966
|LİSE
|TAPOGRAF
|5
|CAN BULUT
|YILMAZ
|İSTANBUL- 09.11.1981
|LİSANS
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|6
|TURGAY
|KILIÇ
|GEBZE - 14.02.1985
|YÜKSEK LİSANS
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|SERKAN
|GÜVEN
|KADIKÖY - 21.12.1986
|YÜKSEK LİSANS
|GEMİ İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|MERAL
|KISACIK
|İSTANBUL -04.09.1979
|LİSANS
|MUHASEBE
|9
|YAŞAR
|KARAKAŞ
|KARS -01.01.1973
|LİSE
|ELEKTİRİK TEKNİKERİ
|10
|BİROL
|BEZİRCİ
|GEBZE 11.03.1993
|LİSE
|MAKİNA TEKNİKERİ
|11
|SERKAN
|ÖZCAN
|GEBZE - 15.11.1984
|LİSANS
|KALIPHANE YÖNETİCİSİ
|12
|YAŞAR
|ŞAHİN
|AMASYA - 16.09.1974
|LİSE
|İMALATÇI-İŞ İNSANI
|13
|ÖZER
|YILDIZ
|ERZURUM - 14.01.1969
|LİSE
|MUHASEBECİ
|14
|TANER
|TURAN
|KARS - 08.10.1979
|LİSANS
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|15
|KİMRA
|KARABIYIK
|PENDİK - 02.01.1987
|ÖNLİSANS
|MUHASEBECİ
|16
|MUHAMMED ERENCAN
|POLAT
|KARTAL - 1995
|LİSANS
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|17
|MÜSLÜM
|OSMANOĞLU
|ERZURUM - 10.02.1978
|LİSE
|ESNAF
|18
|EBRU
|TAYANÇ
|ERZİNCAN - 08.11.1969
|ORTAOKUL
|SERBEST MESLEK
|19
|TAYLAN ORHAN
|ÜSTÜN
|KARTAL - 15.06.2001
|LİSE
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|20
|İSMAİL CEM
|ERGİN
|GEBZE - 26.04.2002
|LİSE
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ(KİMYA)
|21
|SELİN
|ÜNVER
|GEBZE - 27.03.1996
|ÜNİVERSİTE
|MUHASEBECİ
|22
|MURAT
|TARHAN
|KADIKÖY - 06.06.1988
|LİSE
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|23
|ZEYNEP
|ARAÇ
|KADIKÖY - 23.10.1994
|ÜNİVERSİTE
|MUHASEBECİ
|24
|VOLKAN
|ÖNAL
|ERZİNCAN - 1988
|LİSE
|SERBEST MESLEK
|25
|BERKE
|ZEYREK
|GEBZE - 09.07.2001
|LİSE
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ(AŞÇI)
|26
|EREN
|CEYLAN
|GEBZE - 08.06.2002
|LİSE
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ(İÇ MİMAR)
|27
|NURAY
|ATAK
|ARTOVA - 15.9.1995
|LİSE
|İŞÇİ
|28
|ERKUL
|DEMİRCİ
|GÖLE 1.1.1980
|LİSE
|İŞÇİ
|KONTENJAN
|SIRA NO
ADI
SOYADI
DOĞUM YERİ - TARİHİ
ÖĞRENİM DURUMU
İlk Okul - Orta Okul Lise - Y.Okul (Önlisans) Üniversite
MESLEĞİ
|1
|ŞAHİN
|ERİM
|KASTAMONU - 11.08.1975
|LİSE
|SERBEST MESLEK
|2
|OKAY
|YILDIRIM
|ERZURUM - 14.02.1959
|LİSANS
|ÖĞRETMEN
|3
|AYDIN
|IŞIK
|ÜSKÜDAR - 21.09.1988
|YÜKSEK LİSANS
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.