Darıca’nın eğitimdeki geleceğine Okay Yıldırım ile imza atacağız

Darıca sahilindeki Elite Hotel konferans salonunda gerçekleşecek toplantıya tüm Darıcalılar’ı davet eden Çalışkan, “İşimiz gücümüz Darıca sloganı ile önemli mesafe kat ettiğimiz seçim dönemi çalışmasında kısaca değindiğimiz projelerimizi, bir bütün haliyle tüm Darıcalılar ile paylaşacağız. Darıcalılar’ın şahsımda partimize ve sosyal demokrat belediyeciliğe ne kadar büyük bir özlem duyduğunu sahada da gözlemledik. İddiam odur ki 26 Şubat’tan seçim gününe kadar projelerimiz konuşulacak, 31 Mart’ta da tüm projelerin hayata geçmesi için seçmen iradesi sandığa aynı şekilde yansıyacaktır” dedi.

CHP Darıca İlçe Örgütü’nün kesinleşen meclis üyesi aday listesi üzerinden de değerlendirmede bulunan Çalışkan, “ Meclis üyeliğinde aday adaylığı sürecini, bilindiği üzere geride bıraktık. 22 Şubat akşamı itibariyle kesinleşen hepsi birbirinden değerli ve nitelikli meclis üyesi adaylarımız da seçmen iradesinde etkili olacaktır” dedi. Çalışkan şöyle devam etti:

Darıca’da hemşericilik ilişkilerini de kesinlikle önemsiyor ama meclis ekibinde asıl belirleyici etkenin nitelikler olması gerektiğini seviniyoruz. Listemizi oluştururken Darıca’nın her biri birbirinden kıymetli yurttaşlarının bu beklentisini de göz ardı etmedik ancak iş yapacak, vaatlerini yerine getirecek olan nitelik ve yeteneklerdir. Örneğin; İktidara geldiğimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitimde ne tür desteklerde bulunacağımızı; Halk Eğitim Müdürlükleri ile birlikte belediyelerin de dâhil olduğu yaygın eğitimde neler yapacağımızı 25 yılı aşkın süreyle ilçemizdeki okullarda idarecilik ve öğretmenlik yapan Okay Yıldırım ile birlikte belirleyeceğiz. Görev süresi boyunca öğrencileri ve öğrencilerin velileri tarafından çok sevilen, eğitim camiasında da sevilmenin yanı sıra güven duyulan ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı – İLKSAN’ın Darıca İlçe delegesi seçilen ve il temsilciliğini üstlenen Okay Yıldırım, meslekten emekliliği sonrası öğretmekten emekli olmayacağını şahsında sergilemiş, aktif siyasette ise partimizi tercih etmiştir. Kontenjandan birinci sıra adayımız Okay Yıldırım, Darıca’nın örgün eğitimine katkısıyla attığı imzayı, CHP’nin yerel iktidarında yaygın eğitimde de tekrarlayacaktır.”

KİMDİR?

1959 yılında Erzurum, Şenkaya’da dünyaya geldi.

Ankara Eğitim Enstitüsü, 1979 mezunu.

1996 yılında Darıca’ya tayini çıktı.

25 yılı aşkın süre Süreyya Yalçın Ortaokulu, Faik Şahenk İlkokulu, Aslan Çimento MTAL ve Servet Çambol İlkokulu’nda idarecilik yaptı.

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube şube başkanlığı yaptı. 4 dönemdir Kocaeli İLKSAN İl Temsilciliği görevini seçimle üstlenmiş olup aktif temsilciliğe devam etmektedir.

Eşi de kendisi gibi öğretmen olan Yıldırım biri makine mühendisi, biri rehber öğretmen olmak üzere iki çocuk babasıdır.