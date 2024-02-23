Emekliye ek zam ve bayram ikramiyesi iddiası!

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirlenmesinin ardından, emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri de 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkartıldı.

Sefalet ücretine mahkum edilen milyonlarca emekli hayal kırıklığına uğrarken, Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Sözcü TV yayınına katılan katılan Erdursun, seçim öncesi emekli aylıklarına seyyanen artış olabileceğini ifade etti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaştı. Emekli aylıklarına mart ayında bir düzenleme yapılabileceğini iddia eden Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde” dedi. Erdursun bayram ikramiyeleri için de tutar söyledi.

Muhalefetin zamları gündemde tutması gerektiğini anlatan Erdursun, şunları dile getirdi:

"Seçimlere kadar tekrar yine Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli. İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuyu çok fazla tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur.

Hükümet derinlemesine çalışma yapıyor. Oy oranları, emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır. Kayıp varsa mart ayına kadar düzenleme yapılır. Mart ayının ilk haftası Meclis de kapanacak. Meclis kapandıktan sonra nasıl bir karar alınacak bu da önemli.

Seyyanen artış beklentisi çok daha sıcak. Emekli aylıkları konusu kapanmadı. Hükümet de ayrıca bir seyyanen artış yapabilir. Bayram ikramiyeleri de 5 bin TL'ye çıkarabilirler, çıkarırlarsa. Kesin bir durum yok ama beklenti çok fazla."

Kaynak: 12punto