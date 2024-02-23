Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken paylaşım

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verilmişti.
'GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR'
Dava devam ederken, cezaevindeki Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra bir gönderi yayınlandı. Dilan Polat ile Engin Polat’ın yan yana oluğu bir fotoğraf paylaşıldı.
Fotoğrafın altına ise “Geciken adalet, adalet değildir” cümlesi yazıldı ve #DilanPolatYalnızDeğildir başlıklı etiket yer aldı.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.