23 Şub 2024 - 17:24 - Yaşam

Avrupa'nın en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, her yıl açıklandığı "Gezginlerin Seçimleri" adlı listesini yayınladı. 2024 yılında kesin olarak görülmesi gereken plajları sıralayan Tripadvisor, tatilcilerin yorumları ve beğenilerine göre en güzel sahilleri bir araya getirdi. İşte Avrupa'da kesin olarak ziyaret edilmesi gereken plajlar.