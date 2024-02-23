Kendisi cezaevinde fikirleri MEB'de!

Şevval Aydoğan, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) biyoloji dersi müfredatına “yaratılış felsefesi” eklemesini gündeme getirdi.

Cumhuriyet’e konuşan MEB Ders Programı Hazırlama Komisyonu üyeleri bu düzenlemenin altına imza atmak yerine istifa etmeyi tercih edeceklerini bildirdi.

Haberde düzenlemedeki etkili ismin, yaratılışı ayet ve hadislerle açıklayan Prof. Dr. Adem Tatlı olduğu belirtildi. Konuya dair Cumhuriyet TV yayınında eleştirilerde bulunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, eğitimde pozitif bilimlerden giderek uzaklaşıldığını söyledi.



ADNAN OKTAR'IN TEORİSİ MÜFREDATTA!

Adnan Oktar’ın 2006 yılında yazdığı ve üniversitelerde yaygınlaştırmaya çalıştığı “Yaratılış Atlası” kitabını anımsatan Irmak, “Biyoloji dersine komisyonun bilgisi dışında ‘yaratılış teorisi’ sızdırılmış. 2017’den bu yana Evrim Teorisi büyük oranda müfredattan çıkarıldı. Aslında bu yaratılış teorisinin, şimdi içeriye atıp yargıladıkları Adnan Oktar tarafından üniversite önlerinde propagandası yapılıyordu. Bu teori, Yaratılış Atlası ismiyle Türkiye’de anlatılan, merkezi Amerika olan ve evanjelistler tarafından dünyaya yayılmaya çalışılan bir teoridir. Bunu bakanlığın yapıyor olması çok ironik” dedi.

"EVRİMSİZ BİYOLOJİ OLMAZ"

Evrim teorisini din karşıtlığı üzerinden yorumlayanları eleştiren Irmak, “Giderek pozitif bilimden uzaklaşıyoruz. Evrim yaratanı reddeden bir ders olarak algılanıyor oysa bilim bununla uğraşmaz. Bilim ortaya bir çalışma koyar ve insanlığın hizmetine sunar. Örneğin çok yakın zamanda bir pandemi geçirdik. Pandemide bir virüs var ve sürekli mutasyona uğruyor. Bu da bir evrimdir. Virüs karşı karşıya kaldığı kendisini yok etme durumunda koşullar içerisinde kalabilmek için mutasyona uğruyor. Diğer canlılarda da böyle. Biyolojinin merkezinde doğal seçilim, adaptasyon vardır. Evrimin içinde olmadığı bir biyoloji dersi olamaz” ifadelerini kullandı.