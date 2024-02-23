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Eski kız arkadaşının evini yakmak isteyen şüpheli aranıyor

 Gebze ilçesinde eski kız arkadaşının evini benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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Eski kız arkadaşının evini yakmak isteyen şüpheli aranıyor
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İddiaya göre, B.U. eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden bir araya gelmek istedi. Bu isteğinin reddedilmesine sinirlenen B.U, gece saatlerinde S.K'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evini, etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçtı.

Alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, B.U'nun evi ateşe vermesi ve alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçması yer alıyor.

Eski kız arkadaşının evini yakmak isteyen şüpheli aranıyor

23 Şub 2024 - 17:32 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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