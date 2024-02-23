FAZLA PROTEİN DAMARLAR İÇİN NEDEN KÖTÜ?

A.OKAN ÇAĞLAR- NURÇİN ÇAĞLAR

Nature Metabolism dergisinde yayımlanan çalışma, günlük kalorinin %22’sinden fazlasını proteinden almanın, aterosklerotik plak oluşumunda rol oynayan bağışıklık hücreleri makrofajların aktivasyonunu artırabileceğini gösterdi ve bu da hastalığın gelişme riskini yükseltebilir. Çalışma, özellikle sığır eti, yumurta ve süt gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan bir amino asit olan lösinin, bu patolojik mekanizmada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Araştırmacıların lideri Kardiyoloji Profesörü Dr. Babak Razani, protein alımını artırmanın metabolik sağlık için faydalı olduğu yanılgısına karşı uyarırken, bu durumun arterlere verebileceği potansiyel zararı vurguladı.

Çalışma, Amerikan beslenmesinde yaygın olarak proteinin yüksek oranda tüketildiğine dikkat çekiyor. Proteinin genellikle sağlık için gerekli olarak algılanmasına rağmen, çalışma, proteinin aşırı alımının uzun vadeli olumsuz etkilere yol açabileceğini öne sürüyor.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://medicalxpress.com/news/2024-02-molecular-mechanism-protein-bad-arteries.html

Makale: www.nature.com/articles/s42255-024-00984-2

DOI: 10.1038/s42255-024-00984-2.