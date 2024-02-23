FAZLA PROTEİN DAMARLAR İÇİN NEDEN KÖTÜ?

A.OKAN ÇAĞLAR- NURÇİN ÇAĞLAR
Nature Metabolism dergisinde yayımlanan çalışma, günlük kalorinin %22’sinden fazlasını proteinden almanın, aterosklerotik plak oluşumunda rol oynayan bağışıklık hücreleri makrofajların aktivasyonunu artırabileceğini gösterdi ve bu da hastalığın gelişme riskini yükseltebilir. Çalışma, özellikle sığır eti, yumurta ve süt gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan bir amino asit olan lösinin, bu patolojik mekanizmada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.
Araştırmacıların lideri Kardiyoloji Profesörü Dr. Babak Razani, protein alımını artırmanın metabolik sağlık için faydalı olduğu yanılgısına karşı uyarırken, bu durumun arterlere verebileceği potansiyel zararı vurguladı.
Çalışma, Amerikan beslenmesinde yaygın olarak proteinin yüksek oranda tüketildiğine dikkat çekiyor. Proteinin genellikle sağlık için gerekli olarak algılanmasına rağmen, çalışma, proteinin aşırı alımının uzun vadeli olumsuz etkilere yol açabileceğini öne sürüyor.
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Sağlıklı Yaşıyoruz®
Kaynak: https://medicalxpress.com/news/2024-02-molecular-mechanism-protein-bad-arteries.html
Makale: www.nature.com/articles/s42255-024-00984-2
DOI: 10.1038/s42255-024-00984-2.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.