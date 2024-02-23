6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bozuldu: Sanıklar yeniden yargılanacak

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'nin dini nikâh adı altında 6 yaşında evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğramasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Kararın ardından mağdur H.K.G.’nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşıdı.



“İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERİLMESİ GEREKİRDİ”

Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme yapan ceza dairesi sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için çocuğun nitelikli cinsel istismarı 2020 yılı için ise eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

ANNE VE BABA OLDUKLARI İÇİN CEZA ARTIRILMALI

Mağdur H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiği kaydedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacaklar.