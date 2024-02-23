THY Dubai-İstanbul seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları’nın TK7687 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağının saat 05.20’de yapması gereken Dubai-İstanbul seferi, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.
Bu sırada uçağa alınan ve yaklaşık 3 saat uçak içinde bekledikten sonra seferin iptal edildiğini öğrenen yolcular, duruma tepki gösterdi.
Bazı yolcular sefer iptali ile ilgili sosyal medya hesabından, “TK7687 numaralı Dubai-İstanbul uçuşunda saat 05.20’de kalkması gereken uçuşumuzun iptal olduğu 3 saat uçakta bekletildikten sonra bildirildi.
Hiçbir bilgilendirme yapılmıyor. Tek verilen bilgi teselli için yemek ikram yapılacağı“ şeklinde paylaşım yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.