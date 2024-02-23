TİP Gebze adayı Erkan Baş: "Kazanırsak işçiler kazanacak. Kaybedersek sorumluluk bende"

Türkiye İşçi Partisi’nden Gebze Belediye Başkan adaylığı ülke gündeminde yer edinen TİP Genel Başkanı Erkan Baş bugün sabah CHP Gebze İlçe Örgütü’nde partililer ve yerel basınla buluştu. Erkan Baş, DEM Parti’nin de destekleme eğiliminde olduğunu belirtip, “Kazanacağız. Kaybedersek sorumluluk bende” dedi.

MECLİS LİSTESİ HALA SIR

Öte yandan Gebze Belediye Meclisi için bilindiği üzere CHP liste çıkartırken TİP’in de yasal süreçte adaylığa dair evrakları verdiğini, iki günlük itiraz ve eksik giderme sürecinin ardından yarın sabaha kadar listenin kesinleşeceği ve kamuoyuna açıklanacağı önerildi. Yine güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre bugünkü görüşmeler sonrası DEM Parti Gebze İlçe Örgütü ile uzlaşmaya varılması halinde, listede DEM Partililer de yer alabilir.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK AMA İNADINIZ DA ARTTI

Erkan Baş sözlerine Gebze Belediye Başkan adaylığı sonrası CHP’den gelen mevcut destekte katkısı olan herkese teşekkür ederek başladı. 14 – 28 Mayıs 2023’teki seçimlerde edinilen sonucun getirdiği hayal kırıklığıyla birlikte gerek ülkeyi gerek belediyeleri gerici ve halk düşmanı iktidara bırakmamada inatlarının arttığını belirten Erkan Baş, 14-28 Mayıs’ın oluşturduğu karabulutların dağılmak üzere olduğunu söyledi.

Gebze’den belediye başkan aday adaylığının iki temel nedenini, “Yerel seçimlerinde ülke genelinde işçi sınıfının adını anan olmaması” ve “Hangi il veya bölgede iktidardan olsun muhalefetten olsun hangi parti veya ittifakın kazanacağı üzerinden değiştirilemeyeceği algısının yıkılması” diye tanımlayan Baş, “Bu yerel seçimlerde işçi sınıfının talepleri konuşulmalı, tartışılmalı” diye konuştu.

ESAS MÜCADELEMİZ İKTİDARLA OLACAK

TİP’ten Hatay Milletvekili seçilen Avukat Can Atalay’a dair verilen kararın, iktidarın bir meydan okuması olduğunu belirtip bu baskı ve dayatmayı kabul etmeyeceklerini belirtip, “Esas mücadelemiz, iktidarla olacak. Halkın hakkını gasp edip yandaşlara aktaranlar ile olacak. Yerel seçim sürecinde muhalefet partileri birbirine muhalif olmamalı. İktidar partisine kaybedilme riski olmayan kentlerde belediye başkanlığı için muhalefetteki partiler birbiriyle yarışabilir” dedi.

CHP DESTEĞİYLE ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜYÜZ

Türkiye İşçi Partisi’nde yaptıkları geniş kapsamlı bir değerlendirmenin ardından Türkiye’de işçi sınıfının kalbinin attığı sayılı ilçelerden biri olan Gebze’de karar kıldıklarını kaydeden Baş, “Gebze’de mevcut iktidarın halkı görmeyen yönetimini bu vesileyle değiştirmek iddiasındayız. CHP’nin de bu iddiaya destek vermesiyle birlikte şimdi çok daha güçlüyüz” diye konuştu.

YANLIŞ YAPARSAK MECLİS’TE CHP ÜYELERİ UYARACAK

CHP’nin Gebze’de belediye meclislerinde seçime ayrı girme kararına saygı duyduklarını kaydeden Erkan Baş, “CHP’nin güçlü olup TİP’in belediye başkan adayı çıkarmadığı yerlerde TİP’liler meclise girecek gerektiğinde. Gebze’de iktidara geldiğimizde yaptıklarımız veya yanlışlarımıza dair CHP’li meclis üyeleri bizi uyaracak. Toplamda Gebze ortak mücadelenin parçası olarak öne çıkacak. İddia ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen ilçe Gebze olacaktır. Ve Gebze’de iktidarla nasıl mücadele edilip nasıl yenildiklerini gösterme açısından örnek olacaktır” dedi.

KARARINI EKİM AYINDA ALDIK…

Önceki pazar günkü toplantı bitiminde adaylığının hiçbir partiyle pazarlık olmaksızın gerçekleştiğini söylediğini ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya verdiği demeci hatırlattığımız Erkan Baş, “Ekim ayında aldığımız bir kararı hayata geçirdik” deyip adaylığının açıklanmasının ardından CHP ile görüşmelerin yapıldığı ve mevcut uzlaşının sağlandığını dile getirdi.

GEBZE İLÇE ÖRGÜTÜ’NDE YENİ YAPILANMA

TİP Gebze İlçe Örgütü’nde İlçe Başkan Nejla Dolaşık’ın aylar önceki başkanlık görevinden istifa sonrası Gebze’de boşluğun sürdüğü hatırlatılan Erkan Baş, “Yeni ilçe yönetimin belirlenmesine dair, adaylığım da söz konusu olunca geniş kapsamlı değerlendirmede sürecine girdik. Ortada yeni bir durum var. CHP ve DEM Parti, destekleyeceğini açıklamış. Biz burada iktidarla mücadele edeceğini açıklayan tüm siyasi partiler, sendikalar ile birlikte görüşüp karar vereceğiz” dedi.

Baş toplantının soru cevap bölümünde DEM Parti desteğinin sorulması üzerine, “Bugün kendileriyle tekrar görüşeceğiz. Henüz kesinleşmemekle birlikte destekleyebileceklerine dair bir meyil oluştu” dedi. Erkan Baş ayrıca özetle şunları kaydetti:

SOSYALİST BELEDİYELER BİRLİĞİ KURACAĞIZ

“14 – 28 Mayıs seçimlerinden sonra biz de örgütlerimizde kongreler yaptık, yerel seçimler sürecini tartıştık. TİP adına söylüyorum, iyi bir muhalefet partisiyiz ve toplum bizi benimsedi. Aynı zamanda yönetebileceğimizi de göstermek istiyoruz. İddiamız şu: 1 Nisan sabahı Türkiye genelinde, Sosyalist Belediyeler Birliği’ni kurmak istiyoruz. Halkçı ve toplumcu yerel yönetimleri bir çatı altında toplamak amacındayız.

TİP olarak bütün Türkiye’ye bakarak sorumlu davranacağız. Bazı iller, ilçeler bugün itibariyle muhalefetin çok rahat kazanacağı yerler gibi gözükmüyor. Gebze’nin yanı sıra İstanbul’da Sultanbeyli ve Bağcılar, Ankara’da Sincan gibi. Bu kategorideki yerlerde adaylarımızla seçime giriyoruz.

Muhalefetin kaybetme riskinin olmadığı Ankara’nın Çankaya, İstanbul’un Kadıköy, İzmir’in Karşıyaka gibi ilçelerinde de adayımız var.

İktidar ile muhalefet arasında gidip gelebilecek yerlerde ise çok sorumlu davranacağız. Şayet muhalefet, benimseyeceğimiz aday çıkarırsa başkanlık yarışına girmeyeceğiz.

CHP’nin Gebze’de yaşadığı süreçle en küçük bir ilişkimiz yok. Biz imkânların tasarruflu, gücün doğru yerde kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye siyasetinin en büyük eksiği işçilerin sesinin çıkmamasıdır. Gebze’yi 20 yılı aşkın süredir tarikat ve cemaat ile, medyaları ile esir almışlar. Ancak örgütlü bir mücadele ile bu yapı kırılabilir.

DİSK’in üye sayısı bir milyonu bulmazsa, işçi sendikaları güçlenmezse AKP’yi alt edemezsiniz. Biz aynı zamanda sendikalı işçi sayısının artması için de mücadele edeceğiz. Adaylığım ile birlikte Gebze ve işçi sınıfı yerel seçimlerde tartışılır hale geldi. An itibariyle aldığımız karar, doğru.

Yola çıkarken, ‘CHP ile TİP nasıl ittifak yapar diye’ üzerinde durmadık. Bir tasarrufta bulunarak yola koyulduk. Gelinen aşamada bana düşen CHP’ye bugünkü tasarruflarından ötürü teşekkür etmektir.

Biz Gebze’yi birlikte yönetmeye talip olmak durumundayız. Üzerimize düşen seçimi kazanıp birlikte yönetmektir.

CHP logosu altında seçime girme talebimiz olmadı. Türkiye’nin hiçbir yerinde, belediye meclis üyelikleri için dahi öyle bir talebimiz olmadı.

BAŞKA SORUMLU ATMAYIZ

Seçime 38 gün var. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek anlatacağız. İşçilerin yaşadığı bir kent olan Gebze’de muhalefetin kazanmaya aslında bu kadar yakın olduğu bir ilçedeyiz. Kazanacağız. Şayet kazanamaz isek, sorumlusu benim. Başkasına sorumluluk atmaya gerek yok. Geleceğiz, burada hesap vereceğiz.

Bizi az çok takip edenler bilir. Bizde genel başkanlık, milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği, tümüne görev olarak bakarız. Kollektifiz. Başkan eşitler arasında birleşir. Kazandığımızda ise Gebze’de işçiler kazanmış olur. Gebze’yi de işçiler yönetmiyorsa nereyi işçiler yönetecek?

Belediye meclisler farklı görüşlerden kişilerin varlığıyla sorunların halk lehine çözüldüğü yerlerdir. Tek başına biz yöneteceğiz anlayışını yanlış buluyoruz. Bu anlamda mecliste çok seslilik, iyidir.

Bu adaylık toplumda inanılmaz bir heyecan oluşturdu. ‘Oy verin gerisine karışmayın’ demiyoruz.

Genel olarak, Gebze halkının faydasına yapılmış çalışmalardan faydalanacağız.”