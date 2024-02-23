Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Kahraman Sokak’taki çelik konstrüksiyon imalatı yapılan bir iş yerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İş yeri personeli yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ekipler ardından soğutma ve iş yerine dolan dumanı tahliye etmek için çalışma gerçekleştirdi.Polis, iş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Çelik konstrüksiyon imalatı yapılan iş yerinde yangın
Kartepe ilçesinde çelik konstrüksiyon imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.