Pilot, 'uygun değilsiniz' dedi, akrabalarını uçağa almadı

Yelken kanat ve yamaç paraşütü tutkunu olan 27 yaşında bir pilot, DG Flugzeugbau tarafından üretilen çift koltuklu DG-1000 model yelken kanat ile gökyüzünde dört saatlik uçuşlar gerçekleştiriyor.

Reddit'te sıklıkla paylaşımlar yapan adam, hava durumuna göre haftada bir veya iki kez yamaç paraşütü yaptığını ve genellikle tek başına uçsa da bazen nişanlısını, arkadaşlarını ve ailesini de davet ettiğini söylüyor.

Misafirleriyle seyahat etmek şimdiye kadar sorunsuz olsa da, kuzeni ve ailesi uçmak istediğinde durum değişti.

"UÇMAYA UYGUN DEĞİLSİNİZ..."

Pilot gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Bir keresinde, kuzenlerimden birini ve çocuklarını uçmaya davet ettiğimde, Naomi ve ailesinin de uçmak isteyeceklerini hesaba katmamıştım. Uçuş günü geldiğinde, hem onlar hem de Naomi'nin ailesi havaalanındaydı. Davet ettiğim kişilerle son uçuşu yaptıktan sonra Naomi ve ikizleri ne zaman sıranın onlara geleceğini sormaya başladı. Bunun karşısında zor durumda kaldım, çünkü Naomi'nin ailesi obezite sorunu yaşıyordu ve uçmaya uygun olmadıklarını görebiliyordum..."

Pilot ayrıca, ailenin 'uçmaya uygun olmadıkları' konusunda zorlu bir konuşma yapmak zorunda kaldığını şu sözlerle anlattı:

"Yalan söylemek yerine onları bir kenara çekip ciddi bir konuşma yaptım. Hava yoluyla taşınmaya uygun olmadıklarını düşündüğümü ve gitmek istiyorlarsa önce kontrol edilmeleri gerektiğini açıkladım. Maalesef, kiloları nedeniyle yolcu kontrolünden geçemediler ve uçuş yapamadık. Bu olayın ardından, kuzenlerim beni suçlayarak adeta reddettiler!"

DESTEK DE VAR ELEŞTİRİ DE

Yaşanan olay Reddit kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü; birçok kişi adamın haklı olduğunu belirtti.

Bir kullanıcı, "Uçak kontrol hareketlerini engelleyecek şekilde ağırlık taşınması, kazaya sebep olabilir. Güvenlik kaygıları, 'hayır' demenin geçerli bir sebebidir. Mesajı kabul etmek istememeleri onların sorunu, mesajın kendisi değil" dedi.

Pilotun, bunu ailesine dürüst bir şekilde söylemesi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Bir kullanıcı, "'Hava yoluyla taşınmaya uygun değil' ifadesi resmi bir ifade mi? Sanki 'uçağa binmeye değmezsiniz' anlamına geliyormuş gibi... Kuzenin muhtemelen böyle algılamıştır" dedi.

Kaynak: cumhuriyet