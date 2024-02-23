23 Şub 2024 - 21:37- Dünya G:

Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında öldü

Brezilya futbolu yasta... Ronaldo'nun eski takımı Corinthians'ın 20 yaş altı takımında büyük bir acı yaşandı.

Genç futbolcunun sevgilisi cinsel ilişki sırasında öldü mask

Corinthians'ın U 20 takımında oynayan Dimas Candido de Oliveira Filho, 19 yaşındaki sevgilisi Livia Gabriele da Silva Matos ile evinde cinsel ilişkiye girdiği esnada bayıldı.

Dimas, acil servisi aradı. Gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızın birkaç kez kalp krizi geçirdiğini belirledi. Hastaneye götürülen Livia, yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Çiftin, ilişkiden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Hemşirelik öğrencisi olan Livia'nın ölümü ailesini ve yakınlarını üzdü.

RONALDO EN SON ORADA OYNAMIŞTI

Dünya Kupalarının en fazla gol atan futbolcusu olarak tarihe geçen, Avrupa'nın birçok büyük kulübünde forma giyen ve son olarak Brezilya'nın Corinthians takımında oynayan 34 yaşındaki Ronaldo da futbolu Brezilya ekibinde bırakmıştı.
# acil, büyük, sağlık, alkol

23 Şub 2024 - 21:37 - Dünya

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