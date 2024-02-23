Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu

Eski Başbakan Çiller, etkinliğine katıldığı Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum'a desteğini açıkça dile getirdi.
Çiller, "Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a. İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum" dedi.
İMAMOĞLU’NDAN, KURUM'U DESTEKLEYEN ÇİLLER'E CEVAP
Çiller'in Murat Kurum'u desteklediği açıklamasına yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Kendisi ekonomiyi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" diye konuştu.
İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."
ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN ‘ÇİLLER’ YORUMU
Çiller’in açıklamaları siyaset gündeminde konuşulmaya devam ederken; konuya ilişkin bir yorum da Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.
Demirtaş, Çiller için “ Türkiye'ye gelmiş en kötü SONDAN 2. ekonomi yöneticisi...” yorumunu yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.