Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat isyan etti: 'Sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı'

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde. Engin ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Dilan Polat için 8 yıl 4 aya, Engin Polat ise 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
ŞÜKRAN POLAT'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Bugün Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken bir paylaşım gerçekleşirken; bir paylaşım da Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat'tan geldi.
Şükran Polat Instagram hesabından "Bu zulmü bizlere yaşatanlar, sizlere oy veren ellerimiz kırılaydı!" sözleriyle bir paylaşım yaptı.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.