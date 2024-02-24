Derince ilçesinde yaşayan ve bir hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal Yüce’nin yunus polisi olma hayali gerçeğe dönüştü. Çok sevdiği polis ekiplerince evinden alınan Yüce, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine getirildi. Burada düzenlenen bir dizi etkinliğin ardından ikramlarda bulunuldu. Polis ekipleri gence çeşitli hediyeler taktim etti. Ardından yunus polisi kıyafetini giyen ve kaskını takan Yüce, motosiklete bindi. Mutluluğu gözlerinden okunan Kutsal Yüce’nin yunus polisleriyle turladığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.
- Yaşam
Kutsal’ın yunus polisi olma hayali gerçek oldu
Kocaeli’de bir hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal Yüce’nin yunus polisi olma hayali gerçekleştirildi. Unutulmaz bir gün geçiren Yüce'nin yunus polisleri ile birlikte motosikletle turladığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.