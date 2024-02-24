Komutana küfür eden AKP’li aday ihraç ediliyor

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AKP'li Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı.

Altun'un propaganda konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.

SÖZCÜ Yazarı İsmail Saymaz’ın haberine göre, elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "O.... ç....." dedi.

Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, “Hak etti” dedi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLİYOR

Altun'un ettiği küfürün ardından AKP Niğde İl Başkanlığı, disiplin soruşturması başlattı. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B.A.’un, İstanbul’da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02. 2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: sözcü