Bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolunda Safiye Ç. idaresindeki 34 GFA 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü Safiye Ç. ile araçtaki 1'i bebek 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yoldaki trafik akışı aracın çekilmesiyle normale döndü.