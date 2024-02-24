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Terör örgütü propagandasına tutuklama

Körfez ilçesinde 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K. (33), jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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Terör örgütü propagandasına tutuklama mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

24 Şub 2024 - 00:52 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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