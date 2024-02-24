İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Ali Akgün’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Sayman Üyesi Serkan Akyıldız da hazır bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten heyet, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akgün, nezaketlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.
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İzmit Belediyesi koordinatörlerinden İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün’e ziyaret
İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Ali Akgün’ü ziyaret etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.