- Gündem

İzmit Belediyesi koordinatörlerinden  İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün’e ziyaret

İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur,  İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Ali Akgün’ü ziyaret etti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi koordinatörlerinden  İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün’e ziyaret mask

İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Ali Akgün’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Sayman Üyesi Serkan Akyıldız da hazır bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten heyet, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akgün, nezaketlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

24 Şub 2024 - 01:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.076.619 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL