İzmit Belediyesinin hizmetlerinden memnun olan İzmitliler Başkan Hürriyet’e teşekkür etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gülümse Kafe Yenicuma’da çay içerek güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlar, İzmit Belediyesinin sosyal tesislerindeki çay fiyatını 7.5 lirandan 3 liraya düşürmesinden ve Yeni Cuma’daki tuvaletlerinin yenilenerek ücretsiz hizmet vermesinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Başkan Hürriyet, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Böylesi zorlu ekonomik koşullarda vatandaşımızın biraz olsun rahatlaması için elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki tuvaletlerin ihalesi bitince tekrar ihaleye çıkmadık ve ücretsiz olarak hizmete sunduk. Fevziye’deki tuvaletleri de ihalesi bitince ücretsiz yapacağız.

“İZMİTLİLERİN REFAHI İÇİN”

Gülümse Kafelerimiz uygun fiyat anlayışıyla kaliteli hizmet sunuyor. Marka haline gelen Gülümse Kafelerimiz insanların sosyalleşmek, dinlenmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için en çok tercih ettiği mekanlar haline geldi. Biz de 7.5 lira çay fiyatlarını halkımıza daha fazla destek olabilmek için 3 liraya düşürdük. Halkımız rahat rahat otursun, sohbet etsin, çayını içsin. Biz İzmitlilerin refahı için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.