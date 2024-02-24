Altın Kiraz’da bol gol ve çekişme vardı

VİZYON İNŞAAT RAHAT KAZANDI

Günün ilk maçında Vizyon İnşaat ile Kurtuluş Kuyumculuk takımları kozlarını paylaştı. İki takımın da dengeli başladığı mücadelede Vizyon İnşaat, ilerleyen dakikalarda rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve maçın ilk yarısını 4-2 önde tamamladı. İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren Vizyon İnşaat, sahadan da 9-2 galip ayrıldı ve ikinci maçını da 3 puanla tamamladı.

MERKAN GROUP MAÇA KALECİSİZ ÇIKTI

Günün son mücadelesinde ise Tise Kamera Güvenlik ile Merkan Group takımları karşı karşıya geldi. İlk dakikalardan itibaren müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın ilk devresini 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda ise Tise Kamera Güvenlik beraberliği yakalamak, kalecisi olmayan oyuncusu Kasım Elmas’ın kaleyi koruduğu Merkan Group ise farkı artırmak için müthiş bir mücadele ortaya koydular. Kalan dakikalarda takımların karşılıklı golleri ile maçı 4-3 kazanan Merkan Group haftayı 3 puanla kapattı. Maçta kaleci olmamasına rağmen kaleye geçen Kasım Elmas yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.



KURTULUŞ KUYUMCULUK: 2

VİZYON İNŞAAT: 9



SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Furkan Balkaya

KURTULUŞ KUYUMCULUK: İbrahim İrkil **, İbrahim Menkara **, Oktay Bingöl **, Burak Soğukpınar ** (Davut Çelik **), Fatih Çelik *** (Mutlu Kaşdemir **), Mehmet Gülsoy *** (Emre Coşkun **), Engin Solmaz ** (Özgür Çiftçi **)

VİZYON İNŞAAT: Ali Osman Ekşi **, Muhammed Emin Yakut ***, Mustafa Aslı ***, Ferhat Aydın ***, Hakan Temel ***, Ufuk Yükselmiş ***, Gökhan Acar ***

GOLLER: Fatih Çelik, Mehmet Gülsoy (Kurtuluş Kuyumculuk), Muhammed Emin Yakut (2), Ferhat Aydın, Hakan Temel (3), Mustafa Aslı (3) (Vizyon İnşaat)



TİSE KAMERA GÜVENLİK: 3

MERKAN GROUP: 4



SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Furkan Balkaya

TİSE KAMERA GÜVENLİK: Oğuz Çalık **, Ender Akaoğlu **, Cüneyt Erkal ***, Emrah Akbulut **, Ziya Arap ***, İhsan Demirtaş **, Cengiz Dalman **

MERKAN GROUP: Kasım Elmas ***, Çetin Canpolat ***, Metin Canpolat **, İsmail Kahveci ** (Cihan Karakaya **), Erdoğan Altun ** (Serkan Baykara **), Şafak Gülmüş **, Erkan Türkoğlu ***

GOLLER: Cüneyt Erkal, Ziya Arap, İhsan Demirtaş (Tise Kamera Güvenlik), Çetin Canpolat (2), Erdoğan Altun, Erkan Türkoğlu (Merkan Group)

SARI KART: Serkan Baykara (Merkan Group)