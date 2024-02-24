Kocaeli'de HIV artış eğiliminde: Gizli pandemi gibi!

Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu anlamına gelen AIDS, HIV virüsünün bağışıklık sistemine saldırması sonucu vücudu zayıflatan ve hastalıklarla mücadelesini zorlaştıran HIV’in en son aşamasıdır. Enfekte bir kişinin kanı, menisi, vajinal sıvıları, anne sütü ve rektal sıvıları yoluyla başka bir kişiye bulaşabilen HIV virüsü, dünyada azalmaya başlarken Türkiye’de ise artmaya başladı.

KOCAELİ’DE HER HAFTA YENİ VAKA

NTV’den Melike Şahin’in haberine göre, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son dönemde her hafta yeni AIDS vakaları tespit ediliyor. Üstelik bu hastaların çoğu tesadüfen bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, “Polikliniğe her hafta 1-2 tane yeni hasta geliyor” ifadeleriyle artışta olduğunu ifade ettiği HIV tanısının büyük çoğunluğu bambaşka şikayetlerle kontrole gelen hastalarda ortaya çıktığını vurguluyor.

DAMGALANMA KORKUSUYLA TESTTEN UZAK KALIYORLAR

Salgın sürecinde HIV testi yaptıranların sayısı azaldığını, damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalma korkusu, hastalıktan şüphe duyanların da testten uzak durmasına, tanı almamasına neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK ZOR

“Enfeksiyonu olup da bulaştırmaya devam eden, aynı zamanda bilmeyen çok kişi var.o nedenle gizli pandemi gibi konuşuluyor bizim aramızda da. HIV öyle bir enfeksiyon ki 10 yıl hiçbir şikayet yapmadan normal hayatın sürdürülmesini sağlıyor. Ama bu şekilde devam ederken immün sistemi yıpratıyor. Sürekli bir savaş oluyor. İmmün yaşlanma deniyor buna. Eğer 10 yılı geçirmişse hastanın geri dönüşü çok zor oluyor.”

Kaynak: ntv