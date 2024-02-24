AKP'li ismin kuzeni batan yük gemisi personeli olduğu öğrenildi

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden Batuhan A adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle sabah saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.
Gemide bulunan 32 yaşındaki Murat Çalışkan’ın bir ay sonra nişan yapacağı ve bunun hazırlığını yaptığı öğrenildi. Batan yük gemisi Batuhan A’nın bulunduğu noktada sahilde günlerdir bekleyen Murat Çalışkan’ın ailesi ve AKP Körfez ilçede Engin Koyun başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan ve Körfez Belediyesi personeli Selim Çalışkan da gelecek haberleri bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.