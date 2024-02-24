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AKP'li ismin kuzeni batan yük gemisi personeli olduğu öğrenildi

Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında batan yük gemisi personellerinden Murat Çalışkan’ın, AKP Körfez İlçe eski başkan yardımcısı ve Körfez Belediyesi personeli Selim Çalışkan’ın kuzeni olduğu öğrenildi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
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Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden Batuhan A adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle sabah saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Gemide bulunan 32 yaşındaki Murat Çalışkan’ın bir ay sonra nişan yapacağı ve bunun hazırlığını yaptığı öğrenildi. Batan yük gemisi Batuhan A’nın bulunduğu noktada sahilde günlerdir bekleyen Murat Çalışkan’ın ailesi ve   AKP  Körfez ilçede Engin Koyun başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan ve Körfez Belediyesi personeli Selim Çalışkan da gelecek haberleri bekliyor.
# AKP

24 Şub 2024 - 08:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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