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Kocaeli’ye yeni savcı ve hakim ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı kararıyla, 148 Cumhuriyet Savcısı ve Hakim adayının ad çekme usulü ile yeni görev yerleri belirlendi. Buna göre Kocaeli’ye yeni savcı ve hakim ataması yapıldı. 

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Kocaeli’ye yeni savcı ve hakim ataması yapıldı mask

Konya Hâkim Adayı Mustafa Ocak Kocaeli Hâkimliğine,

Konya Cumhuriyet Savcısı Adayı Hasibe Kızmaz Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, 

İstanbul Hâkim Adayı Feyza Temiz Kocaeli Hâkimliğine,

Elazığ Cumhuriyet Savcısı Adayı İlkay Aydın Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına

Küçükçekmece Hâkim Adayı Büşra Tuna Gölcük (Kocaeli) Hâkimliğine atandı.
# cumhuriyet

24 Şub 2024 - 08:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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