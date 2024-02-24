24 Şub 2024 - 08:52 - Gündem

Kocaeli’ye yeni savcı ve hakim ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı kararıyla, 148 Cumhuriyet Savcısı ve Hakim adayının ad çekme usulü ile yeni görev yerleri belirlendi. Buna göre Kocaeli’ye yeni savcı ve hakim ataması yapıldı.