Sinan Oğan ile AKP işbirliği bu sefer yerelde!

Selda Güneysu'nun haberine göre, AKP, Oğan’a “yakın bir isim” olarak bilinen işadamı ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Behlül Erkin’i, Bursa’nın Mudanya ilçesi belediye başkanlığında 2. sıradan belediye meclis üyeliğine aday gösterdi.

Kulislerde, “AKP’in, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, ‘Oğan’ın isteği üzerine’ Erkin’i, Mudanya Belediyesi ikinci sıra belediye meclis üyesi adayı gösterdiği” ileri sürülüyor.