24 Şub 2024 - 09:00- Siyaset G:

Sinan Oğan ile AKP işbirliği bu sefer yerelde!

AKP, 28 Mayıs 2023’teki cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan ile “yerelde de işbirliği” yaptı.

Sinan Oğan ile AKP işbirliği bu sefer yerelde! mask

Selda Güneysu'nun haberine göre, AKP, Oğan’a “yakın bir isim” olarak bilinen işadamı ve  Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Behlül Erkin’i, Bursa’nın Mudanya ilçesi belediye başkanlığında 2. sıradan belediye meclis üyeliğine aday gösterdi.

Kulislerde, “AKP’in, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, ‘Oğan’ın isteği üzerine’ Erkin’i, Mudanya Belediyesi ikinci sıra belediye meclis üyesi adayı gösterdiği” ileri sürülüyor.
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24 Şub 2024 - 09:00 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

kartepeli - bu kadar vebal altına girmeye değermi meclis üyeliği

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 09:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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