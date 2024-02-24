Sinan Oğan ile AKP işbirliği bu sefer yerelde!

Selda Güneysu'nun haberine göre, AKP, Oğan’a “yakın bir isim” olarak bilinen işadamı ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Behlül Erkin’i, Bursa’nın Mudanya ilçesi belediye başkanlığında 2. sıradan belediye meclis üyeliğine aday gösterdi.
Kulislerde, “AKP’in, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, ‘Oğan’ın isteği üzerine’ Erkin’i, Mudanya Belediyesi ikinci sıra belediye meclis üyesi adayı gösterdiği” ileri sürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
kartepeli - bu kadar vebal altına girmeye değermi meclis üyeliği
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.