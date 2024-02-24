Motosikletliler bekçiyi vurdu!

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde motosikletli 2 şüpheli, devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.
Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI!
Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.