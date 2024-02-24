Enflasyon hedefi hayal

Genel seçimlerin ardından ekonomi politikalarında U dönüşü ve faizlerin sekiz ayda 36.5 puan artmasını olumlu bulan ancak her şeye rağmen atılan adımların enflasyonu aşağı çekmede yetersiz olduğunu düşünen ekonomistler, ilave parasal sıkılaşma ve para-maliye politikası koordinasyonu olmadan enflasyondaki katılığın kırılamayacağına dikkat çekti. Ekonomistler, 2024 sonunda enflasyonun yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade ettiler.

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) “2024 yılında Türkiye ekonomisi” konferansında konuşan ekonomistler sıkılaşmanın artmasının büyümeyi aşağı çekeceğine dikkat çekti; ancak kısa vadede büyüme yanlısı politikalara dönüşün ise risk oluşturduğunu kaydetti.

TÜSİAD Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, ekonomi politikalarında geçmiş döneme göre yapılanların olumlu ancak yetersiz olduğuna dikkat çekerek enflasyonla mücadelede sadece TCMB politikalarının yeterli olmayacağını söyledi. Altınsaç, “Maliye politikasının çok daha fazla destek veriyor olması gerekiyor. Adımların zamanında geliyor olması gerekiyor” diye konuştu.

ACI REÇETE ŞART

Prof. Dr. Selva Demiralp, eğer enflasyonla mücadele edilecekse acı reçetesiz bunun mümkün olmadığını vurgulayarak “Bir acı reçete olmalı ama acı reçeteyi illa ki dar gelirli kesim ödemek zorunda değil. Bu bir siyasi tercih, siyasi otoritenin o yükü nasıl dağıtmak isteyeceğini de gündemde tutmak gerekir” şeklinde konuştu.

TCMB’nin eski başekonomisti Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara ise “Sanki bir el, hep optimal sıkılığa ulaşacakken TCMB, onun hep bir tık altında sıkılığı sağlıyor. Merkez Bankası başkanı ve kurul üyelerinin görev süresi güvence altına alınmadığı sürece temkinli iyimserim” dedi.

Ekonomist Murat Üçer ise enflasyonun tıkanmış yapısına dikkat çekerek bu yılın nasıl bittiğinden daha önemlisinin buradan sonra nereye gidileceği olduğunu belirtti. Üçer, “Katılığı kırmak için şu anda yapılanlar ve bu strateji katiyen yeterli değil” dedi ve tüpten çıkan diş macununun geri koyulamaması gibi enflasyonun da bu seviyede zapt edilmesinin zorluğuna işaret etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise konuşmasında “Ekonomide temel taşları yerine oturtmak ve daha da önemlisi bunu ileriye taşımak için makroekonomik istikrar, öngörülebilirlik, hukuk devleti ve yapısal reformlar başlıkları üzerine istişare etmeli ve hızla uygulamaya geçmeliyiz. Ekonomiyi biraz daha soğutmamız gerekiyor. Döviz rezervi biriktirme stratejimiz de devam etmeli” ifadelerini kullandı.