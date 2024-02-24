Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

Forbes en zengin 100 Türk'ü yayınladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.
Murat Ülker’i, 3.2 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel takip ederken, İpek Kıraç 4’üncü sırada yer aldı. En zengin 10’uncu isim ise, sahip olduğu 2.2 milyar dolarlık servetiyle Nihat Özdemir oldu.
İşte en zengin 10 Türk ve servetleri:
10. Nihat Özdemir (2.2 milyar dolar)
9. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)
8. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)
7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)
6. Ali Erdemoğlu (2.6 milyar dolar)
5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)
4. İbrahim Erdemoğlu (3 milyar dolar)
3. İpek Kıraç (3.1 milyar dolar)
2. Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)
1. Murat Ülker (5.2 milyar dolar)
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.