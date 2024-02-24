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Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

İş dünyasının saygın dergilerinden Forbes, en zengin 100 Türk'ü yayınladı. İşte o isimler ve servetleri...

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim! mask
Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!
Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!
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Forbes en zengin 100 Türk'ü yayınladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.

Murat Ülker’i, 3.2 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel takip ederken, İpek Kıraç 4’üncü sırada yer aldı. En zengin 10’uncu isim ise, sahip olduğu 2.2 milyar dolarlık servetiyle Nihat Özdemir oldu.

İşte en zengin 10 Türk ve servetleri: 

10. Nihat Özdemir (2.2 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

9. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

8. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

6. Ali Erdemoğlu (2.6 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

4. İbrahim Erdemoğlu (3 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

3. İpek Kıraç (3.1 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

2. Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

1. Murat Ülker (5.2 milyar dolar)

Forbes yayınladı: İşte en zengin 10 Türk isim!

Kaynak: PARA DURUMU

# oldu, TÜRK

24 Şub 2024 - 09:20 - Gündem

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