THY, yeni istihdam hamlesi

Türkiye'nin önde gelen havayolu firması Türk Hava Yolları, genç yeteneklere kapılarını aralıyor!

Türk Hava Yolları'ndan gençlere müjde!

Lisans eğitimlerinin son sınıflarında yer alan öğrenciler için sunulan Take-Off 101 Programı, dünya çapında tanınan bir markada part-time çalışma şansı sunuyor.

Başvuru yapmak isteyen adayların karşılaması gereken koşullar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1998 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az 4 yıllık üniversitelerin 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak

2025 yılında mezun olabilecek durumda olmak

Genel not ortalamasının en az 65 veya 2,50 olması ve bunu belgeleyebilme

Haftada en fazla 30 saat olmak üzere, İstanbul'daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı çalışabilme

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Başvuruların son tarihi 10 Mart olarak belirlenmiştir. Bu heyecan verici fırsatı kaçırmamak için hemen başvurun ve kariyerinizi Türk Hava Yolları'nda şekillendirme yolunda ilk adımınızı atın!

Türk hava yolları, lisans son sınıf ve yeni mezunlar için kariyer fırsatı sunuyor!

Türk Hava Yolları, lisans son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar için heyecan verici bir fırsat sunuyor! Şirket, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri hedefliyor. Mevcut program kapsamında, Türk Hava Yolları'na katılmak isteyen adaylardan belirli şartlar aranıyor. Programa başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmaları, belirli bir yaş aralığında doğmuş olmaları, lisans son sınıf öğrencisi veya yeni mezun olmaları bekleniyor. Adayların ayrıca belirli bir not ortalamasına sahip olmaları, iyi derecede İngilizce bilmeleri ve adli sicil kaydı bulunmamaları gerekiyor. Başvurular için son tarih 10 Mart 2024 olarak belirlendi. Detaylı bilgi ve başvuru için Türk Hava Yolları kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz.