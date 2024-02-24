Kabe'de Filistin bayrağı açan Türk kadın Suudi polisi tarafından gözaltına alındı

Abdullah İstenci'nin haberine göre, Türkiye’den hacca giden bir Türk kadını iddiaya göre, Kabe'de “Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye her zaman yanınızdadır.” sloganını attıktan sonra üzerinde bulunan Filistin bayrağını açtı. Bayrak açıldığını gören Suudi Arabistan polisleri kadını gözaltına aldı.

Kabe’de Filistin bayrağı açan kadının kimliği henüz açıklanmadı. Ancak, kadının Türkiye’den hacca gittiği ve Filistin davasına gönül verdiği ileri sürüldü.

Kadının, Suudi polisi tarafından gözaltına alınmadan önce, “Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye her zaman yanınızdadır.” dediği iddia edildi.

Suudi Arabistan, kadının Kabe’yi siyasi bir amaçla istismar ettiğini ve ülke kanunlarını ihlal ettiğini savundu.

Sosyal medyada, Türk kadına destek mesajları yağdı. Bazı kullanıcılar, Suudi Arabistan’ı Filistin’e ihanet etmekle suçladı. Bazıları ise, Kabe’nin tüm Müslümanların ortak mabedi olduğunu ve bayrak açmanın bir suç olmadığını belirtti.