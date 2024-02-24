Kabe'de Filistin bayrağı açan Türk kadın Suudi polisi tarafından gözaltına alındı

Abdullah İstenci'nin haberine göre, Türkiye’den hacca giden bir Türk kadını iddiaya göre, Kabe'de “Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye her zaman yanınızdadır.” sloganını attıktan sonra üzerinde bulunan Filistin bayrağını açtı. Bayrak açıldığını gören Suudi Arabistan polisleri kadını gözaltına aldı.
Kabe’de Filistin bayrağı açan kadının kimliği henüz açıklanmadı. Ancak, kadının Türkiye’den hacca gittiği ve Filistin davasına gönül verdiği ileri sürüldü.
Kadının, Suudi polisi tarafından gözaltına alınmadan önce, “Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye her zaman yanınızdadır.” dediği iddia edildi.
Suudi Arabistan, kadının Kabe’yi siyasi bir amaçla istismar ettiğini ve ülke kanunlarını ihlal ettiğini savundu.
Sosyal medyada, Türk kadına destek mesajları yağdı. Bazı kullanıcılar, Suudi Arabistan’ı Filistin’e ihanet etmekle suçladı. Bazıları ise, Kabe’nin tüm Müslümanların ortak mabedi olduğunu ve bayrak açmanın bir suç olmadığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eyt - Suudi Arabistan çokta dert etmiyor kendine filistini suzin topunuzun ben
Kuvayi̇ Mi̇lli̇ye - Atın zindana ne işi var orda orası ALLAH ın evi orası zındık bayrağı açtın da hemen cennete girdin sanki satmasalardı topraklarını çokta tın tın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.