YRP Başiskele'de neler oluyor?

Yeniden Refah Partisi Başiskele ilçe teşkilatı ile Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel, İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner tarafından verilen liste sonrası seçim kuruluna itiraz ettiler. Aynı sorun Gölcük teşkilatında da yaşandı. Seçim Kurulu Başkanlığı itiraz mahiyeti aynı olmasına rağmen, Gölcük'te ilçe teşkilatı tarafından yapılan itirazı doğru bularak, sonradan verilen listenin değil, İlçe Teşkialatının ilk verdiği listenin geçerli karar verdi. Emsal teşkil eden Başiskele için tam tersi karar vererek, Mehmet Öner ve ekibi tarafından sonradan verilen listeyi geçerli saydı.

Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel'in ilçe seçim kuruluna verdikleri Belediye Meclis listesi sonrası verilen listenin geçerli sayılması, Gölcük ile Başiskele'nin itiraz gerekçeleri aynı iken Başiskele için farklı karar çıkması şok etkisi yarattı.

GENEL MERKEZ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMEMİŞ

İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner'in Genel Merkez tarafından listeler için yetkilendirildiği söyleniyordu. Genel Merkez tarafından listelerin teslim edilmesi için böyle bir yetkilendirmenin yapılmadığı belirtiliyor. Mehmet Öner yetkili ise MKYK'dan onayı alındı mı? Sorusuna böyle bir onay yok değerlendirmeleri yapılıyor.

BAŞİSKELE İÇİN ALINAN KARARA İTİRAZ EDİLİYOR

Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel ve ekibi İlçe Seçim Kurulunun aldığı karara itiraz edecek. Gölcük'te alınan emsal karar sonrası Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

BAŞİSKELE'DE BAŞKA BİR ÜST AKLIN ETKİSİ Mİ VAR?

Yeniden Refah Partisi Başiskele Belediye Başkanı Uğur Yüksel ile ekibi ve ilçe teşkilatı, seçimler için yaptığı çalışmalarla iddiasını ortaya koyarken, YRP Başiskele seçim sürecine yapılan müdahale sonrası, süreci yöneten 'Başka bir üst akıl mı var?' Sorusu konuşulmaya başlandı. Uğur Yüksel ve oluşturduğu meclis üyesi ekibi Başiskele'ye damga vurmaya hazırlanırken, yaşanan gelişmeler sonrası yapılanlar iddialı sürecin durdurulmasına yönelik müdahale olarak değerlendiriliyor.