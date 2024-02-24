Oy ve Ötesi Derneği 31 Mart Yerel Seçimleri için gönüllü kayıtlarını açtı

Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için tarafsız ve kapsayıcı bir şekilde faaliyet gösteren; kurulduğu 2014 yılında dahil olduğu ilk seçim olan 30 Mart 2014'ten bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte 11 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği, tam 10 yıl sonra 31 Mart Yerel Seçimleri için yine sahada. Bu kapsamda 24 Şubat 2024 itibariyle gönüllü kayıtlarını açan dernek, seçime kadar olan süreçte yoğun eğitim organizasyonu yaparak gönüllüleri sandık başında müşahitlik yapmaları konusunda eğitecek.

Hedef 49 ilde toplam 50 bin gönüllü

Seçimlere dair çalışmalarına hız veren Oy ve Ötesi Derneği, 10 yıllık deneyimi doğrultusunda gücünü ve koordineli çalışma becerisini en iyi örgütlendikleri illerde kullanma kararı aldı. Bu doğrultuda dernek; 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, bir önceki seçim olan 28 Mayıs'taki gönüllü sayısının yüzde 95'inin yer aldığı 49 ilde müşahitlik organizasyonu gerçekleştirecek.

Bu seçimlerde de demokrasi adına tarafsız olarak gönüllü olmak isteyen herkes gonulluyonetimi.org adresinden kolaylıkla kaydolabilecek. Bununla birlikte 1 ay boyunca devam edecek olan eğitimler de derneğin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.