Yaylak'ın paylaşımında, "Merhum babam Celal Yaylak için Gebze Arapçeşme Mahallesi Fatih sultan Mehmet Camii'nde ikindini namazına müteakip cenaze namazı kılınacak sonrasında cenazemiz defnedilmek üzere memleketimiz Ordu'ya gönderilecektir."
24 Şub 2024 - 10:27- Asayiş Güncelleme:
MHP eski İl Başkanı Yaylak'ın acı günü
Bir dönem MHP eski İl Başkanlığını yürüten Celalettin Yaylak'ın babası Celal Yaylak hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.