24 Şub 2024 - 10:27- Asayiş G:

MHP eski İl Başkanı Yaylak'ın acı günü

Bir dönem MHP eski İl Başkanlığını yürüten Celalettin Yaylak'ın babası Celal Yaylak hayatını kaybetti.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
MHP eski İl Başkanı Yaylak'ın acı günü mask

Yaylak'ın paylaşımında, "Merhum babam Celal Yaylak için Gebze Arapçeşme Mahallesi Fatih sultan Mehmet Camii'nde ikindini namazına müteakip cenaze namazı kılınacak sonrasında cenazemiz defnedilmek üzere memleketimiz Ordu'ya gönderilecektir."

24 Şub 2024 - 10:27 - Asayiş

Mahreç  Büşra Bozbağ

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