Diplomasız diş hekimleri yakalandı

Adana'da ruhsatsız muayenehane işleten ve diplomasız diş hekimliği yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel diş polikliniğinde sahte reçete düzenlendiğini tespit etti.
3 BİNDEN FAZLA MALZEME
Adreste yapılan aramada, diş tedavisi ve yapımında kullanılan 3 bin 469 malzeme, 24 cihaz ile bir ruhsatsız tabanca, 45 mermi ele geçirildi.
Diplomasız diş hekimliği yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız muayenehane de mühürlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.