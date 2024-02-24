- Asayiş

Diplomasız diş hekimleri yakalandı

Sahte doktorların ardından Adana'da diplomasız diş hekimliği yapan iki kişi yakalandı. Ruhsatsız muayenehane de mühürlendi.

Anadolu Ajansı
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Diplomasız diş hekimleri yakalandı mask

Adana'da ruhsatsız muayenehane işleten ve diplomasız diş hekimliği yapan 2 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel diş polikliniğinde sahte reçete düzenlendiğini tespit etti. 

3 BİNDEN FAZLA MALZEME 

Adreste yapılan aramada, diş tedavisi ve yapımında kullanılan 3 bin 469 malzeme, 24 cihaz ile bir ruhsatsız tabanca, 45 mermi ele geçirildi. 

Diplomasız diş hekimliği yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız muayenehane de mühürlendi.
# tespit

24 Şub 2024 - 10:49 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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