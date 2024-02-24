Diplomasız diş hekimleri yakalandı

Adana'da ruhsatsız muayenehane işleten ve diplomasız diş hekimliği yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel diş polikliniğinde sahte reçete düzenlendiğini tespit etti.

3 BİNDEN FAZLA MALZEME

Adreste yapılan aramada, diş tedavisi ve yapımında kullanılan 3 bin 469 malzeme, 24 cihaz ile bir ruhsatsız tabanca, 45 mermi ele geçirildi.

Diplomasız diş hekimliği yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız muayenehane de mühürlendi.