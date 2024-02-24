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Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük otomotiv üreticiler arasında yer alan Hyundai Assan'ın İzmit'teki fabrikasında ürettiği en sportif i20 olan i20 N'in üretimi mart ayında en büyük ihraç pazarı olan Avrupa için sonlandırılıyor.

Aygün Baş
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Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor mask
Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor
Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor
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Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre Hyundai Assan'ın İzmit'te ürettiği en sportif i20 olan i20 N'in üretimi mart ayında en büyük ihraç pazarı olan Avrupa için sonlandırılıyor. Yılda 10 bin adedin üzerinde üretilen 204 bg gücünde 1.6 lt Turbo GDi motora sahip yüksek performans modeli bundan böyle sadece Avustralya ve Yeni Zelanda için sağdan direksiyonlu olarak az sayıda üretilecek.

Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor

SERİNİN İLK MODELİ TÜRKİYE’YE GELECEK

Avrupa için üretimin bitmesinin sebebi emisyon regülasyonlarından dolayı 180 beygir güce düşürülme zorunluluğu. İkonik son hb modellerden i20 N aslında Hyundai'nin içten yanmalı son N modeli özelliğine de sahip. Koreli marka bundan sonra N markasına elektrikli araçlarla devam edecek. Bu serinin ilk modeli de yakında Türkiye'ye de gelecek Ioniq 5 N olacak. 

Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor
Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor
Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor
# yeni, büyük, yüksek, türkiye

24 Şub 2024 - 10:57 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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