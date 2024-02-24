Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre Hyundai Assan'ın İzmit'te ürettiği en sportif i20 olan i20 N'in üretimi mart ayında en büyük ihraç pazarı olan Avrupa için sonlandırılıyor. Yılda 10 bin adedin üzerinde üretilen 204 bg gücünde 1.6 lt Turbo GDi motora sahip yüksek performans modeli bundan böyle sadece Avustralya ve Yeni Zelanda için sağdan direksiyonlu olarak az sayıda üretilecek.

SERİNİN İLK MODELİ TÜRKİYE’YE GELECEK

Avrupa için üretimin bitmesinin sebebi emisyon regülasyonlarından dolayı 180 beygir güce düşürülme zorunluluğu. İkonik son hb modellerden i20 N aslında Hyundai'nin içten yanmalı son N modeli özelliğine de sahip. Koreli marka bundan sonra N markasına elektrikli araçlarla devam edecek. Bu serinin ilk modeli de yakında Türkiye'ye de gelecek Ioniq 5 N olacak.