Kocaeli’de i20 N’nin üretimi sona eriyor

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre Hyundai Assan'ın İzmit'te ürettiği en sportif i20 olan i20 N'in üretimi mart ayında en büyük ihraç pazarı olan Avrupa için sonlandırılıyor. Yılda 10 bin adedin üzerinde üretilen 204 bg gücünde 1.6 lt Turbo GDi motora sahip yüksek performans modeli bundan böyle sadece Avustralya ve Yeni Zelanda için sağdan direksiyonlu olarak az sayıda üretilecek.
SERİNİN İLK MODELİ TÜRKİYE’YE GELECEK
Avrupa için üretimin bitmesinin sebebi emisyon regülasyonlarından dolayı 180 beygir güce düşürülme zorunluluğu. İkonik son hb modellerden i20 N aslında Hyundai'nin içten yanmalı son N modeli özelliğine de sahip. Koreli marka bundan sonra N markasına elektrikli araçlarla devam edecek. Bu serinin ilk modeli de yakında Türkiye'ye de gelecek Ioniq 5 N olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.