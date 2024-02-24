CHP'li Taşçıer'den ilaç kuru tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, ilaç fiyatlarında sabit kur uygulamasına ilişkin, "Belirlenen sabit kur ile güncel kurun arasındaki makasın aşırı derecede büyümesi, ilaç firmalarının son derece hayati ilaçları Türkiye'ye göndermemesine neden oluyor" ifadesini kullandı.

Taşcıer, Resmi Gazete'de yayınlanan tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında geçen yıl aralık ayında belirlenen sabit Euro kurunun 2024 yılında da devam edeceğine dair Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HALK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETTİ

Kararın halk sağlığını olumsuz etkileyeceğini savunan Taşcıer, "Bugün ellerinde reçete, eczane eczane gezerek ilaçlarını bulmaya çalışan vatandaşlarımız, üzülerek ifade ediyorum bu ilaçlara hiç ulaşamaz hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilaçta bir kriz döngüsünün içinde kaldığını öne süren Gamze Taşcıer, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte ilaçlar için belirlenen Euro kurunda 2024 yılı boyunca bir güncellemeye gidilmeyeceği ilan edilmiş oldu. İktidarın ülkemizi içerisine sürüklediği ekonomik kriz ve Türk lirasının aralıksız değer kaybı nedeniyle sabit kur belirlemesi aralık ayında gerçekleştirilmişti ve 1 Euro 17,54 lira olarak belirlenmişti.

Bugün bir Euro 33,64 lirayken belirlenen sabit kur bunun ancak yüzde 52'sine denk geliyor. Belirlenen sabit kur ile güncel kurun arasındaki makasın aşırı derecede büyümesi, ilaç firmalarının son derece hayati ilaçları Türkiye'ye göndermemesine neden oluyor. Yıllardır belli dönemlerde doruğa ulaşan ama hiç bitmeyen ilaç bulamama krizinin sebebi işte budur."