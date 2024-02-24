- Siyaset

Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi

Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz, Bahçecik merkezde seçim startını verdi.

Büşra BOZBAĞ
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Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi mask
Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi
Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi
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Bahçecik merkezde hem seçim ofisi açan ve gün boyu hasta ziyareti ve ev ziyaretleri yapan Hüseyin Ayaz akşam Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği'nde 'Kaldığımız yerden yedi yıldızlı Başiskele'ye devam' diyerek projelerini anlattı.

Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi
Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi
Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi
Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi
Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi
# Başiskele, seçim

24 Şub 2024 - 11:11 - Siyaset

Mahreç  Büşra Bozbağ

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Yorumlar

(1)
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Abdullah. - HÜSEYİN AYAZ İLK RESİMDE "SATILIK" NE İŞ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 13:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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