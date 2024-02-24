Bahçecik merkezde hem seçim ofisi açan ve gün boyu hasta ziyareti ve ev ziyaretleri yapan Hüseyin Ayaz akşam Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği'nde 'Kaldığımız yerden yedi yıldızlı Başiskele'ye devam' diyerek projelerini anlattı.
- Siyaset
Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi
Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz, Bahçecik merkezde seçim startını verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Abdullah. - HÜSEYİN AYAZ İLK RESİMDE "SATILIK" NE İŞ.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.