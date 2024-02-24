Hüseyin Ayaz, seçim startını Bahçecik'te verdi

Bahçecik merkezde hem seçim ofisi açan ve gün boyu hasta ziyareti ve ev ziyaretleri yapan Hüseyin Ayaz akşam Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği'nde 'Kaldığımız yerden yedi yıldızlı Başiskele'ye devam' diyerek projelerini anlattı.