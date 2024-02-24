24 Şub 2024 - 11:23- Gündem G:

Gülümse Kafe'de çay 3 TL oldu

İzmit Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren Gülümse Kafe'de çay fiyatı 3 TL'ye düşürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Gülümse Kafe'de çay 3 TL oldu mask
Gülümse Kafe'de çay 3 TL oldu
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gülümse Kafe Yenicuma’da çay içerek güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi'nin sosyal tesislerindeki çay fiyatını 7.5 lirandan 3 liraya düşürmesinden ve Yeni Cuma’daki tuvaletlerinin yenilenerek ücretsiz hizmet vermesinden çok memnun olduklarını dile getirdi. Çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Başkan Hürriyet, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Böylesi zorlu ekonomik koşullarda vatandaşımızın biraz olsun rahatlaması için elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki tuvaletlerin ihalesi bitince tekrar ihaleye çıkmadık ve ücretsiz olarak hizmete sunduk. Fevziye’deki tuvaletleri de ihalesi bitince ücretsiz yapacağız. Gülümse Kafelerimiz uygun fiyat anlayışıyla kaliteli hizmet sunuyor. Marka haline gelen Gülümse Kafelerimiz insanların sosyalleşmek, dinlenmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için en çok tercih ettiği mekanlar haline geldi. Biz de 7.5 lira çay fiyatlarını halkımıza daha fazla destek olabilmek için 3 liraya düşürdük. Halkımız rahat rahat otursun, sohbet etsin, çayını içsin. Biz İzmitlilerin refahı için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
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24 Şub 2024 - 11:23 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

İzmit Li - Helal olsun başkan şimdiye kadar nerdeydiniz son 1ay kala bu milleti ne zannediyorsunuz,?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 13:05
05

İzmitli - Çok büyük hizmet tebrikler belediye gelen icralar esnaf borcu önemli deyil

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 24 Şubat 12:55
03

Eroldemirbek - ALLAH senden razı olsun fatma hanım , sen olmasan çay bile içemezdik.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 12:33
02

Ercan Soysal - 1nisana kadar.sonra 10tl..seçim ayak oyunları..bunu yiyecek çok chp li var...

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 24 Şubat 12:32
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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