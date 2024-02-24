İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gülümse Kafe Yenicuma’da çay içerek güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi'nin sosyal tesislerindeki çay fiyatını 7.5 lirandan 3 liraya düşürmesinden ve Yeni Cuma’daki tuvaletlerinin yenilenerek ücretsiz hizmet vermesinden çok memnun olduklarını dile getirdi. Çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Başkan Hürriyet, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Böylesi zorlu ekonomik koşullarda vatandaşımızın biraz olsun rahatlaması için elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki tuvaletlerin ihalesi bitince tekrar ihaleye çıkmadık ve ücretsiz olarak hizmete sunduk. Fevziye’deki tuvaletleri de ihalesi bitince ücretsiz yapacağız. Gülümse Kafelerimiz uygun fiyat anlayışıyla kaliteli hizmet sunuyor. Marka haline gelen Gülümse Kafelerimiz insanların sosyalleşmek, dinlenmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için en çok tercih ettiği mekanlar haline geldi. Biz de 7.5 lira çay fiyatlarını halkımıza daha fazla destek olabilmek için 3 liraya düşürdük. Halkımız rahat rahat otursun, sohbet etsin, çayını içsin. Biz İzmitlilerin refahı için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
24 Şub 2024 - 11:23- Gündem Güncelleme:
Gülümse Kafe'de çay 3 TL oldu
İzmit Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren Gülümse Kafe'de çay fiyatı 3 TL'ye düşürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
İzmit Li - Helal olsun başkan şimdiye kadar nerdeydiniz son 1ay kala bu milleti ne zannediyorsunuz,?
İzmitli - Çok büyük hizmet tebrikler belediye gelen icralar esnaf borcu önemli deyil
Hassan - Seçimden sonra 15 tl. Seçilirse..
Eroldemirbek - ALLAH senden razı olsun fatma hanım , sen olmasan çay bile içemezdik.
Ercan Soysal - 1nisana kadar.sonra 10tl..seçim ayak oyunları..bunu yiyecek çok chp li var...
Lazo - akp gibi mi?
Kartepeli - Helal olsun baskan
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.