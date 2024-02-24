Kocaeli ve Başiskele genelinde bir çok faaliyette bulunan, uzun yıllar Kocaeli Ülküm İşçiler Derneğinde Başkan Yardımcılığı, Yeniköy MHP Belde Başkanlığı, Başiskele MHP İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Saffet Cengiz partisinden istifa etti. Başiskele’de yıllarca aktif siyaset yapan Cengiz, meclis üyeliği aday listesinde yer almadığı için istifa kararı aldığını söyledi.
24 Şub 2024 - 11:35- Siyaset Güncelleme:
MHP'li Saffet Cengiz partisinden istifa etti
MHP Başiskele eski ilçe başkan yardımcısı ve MHP Başiskele Meclis üyesi aday adaylığına başvurunu yapan Saffet Cengiz partisinden istifa etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - böyle bir parti her şeye rağmen hala varmıydı ya
Kuvayi̇ Mi̇lli̇ye - Gel vatandaş gel İYİ Parti'ye yada DEM e gel MHP diye bi parti kaldımı bahçeli bitirdi the end 30 senedir ne kendine ne partisine nede Türkiye ye faydası olmamıştır gel vatandaş gel görünen köy kılavuz istemez
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.