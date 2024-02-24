MHP'li Saffet Cengiz partisinden istifa etti

Kocaeli ve Başiskele genelinde bir çok faaliyette bulunan, uzun yıllar Kocaeli Ülküm İşçiler Derneğinde Başkan Yardımcılığı, Yeniköy MHP Belde Başkanlığı, Başiskele MHP İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Saffet Cengiz partisinden istifa etti. Başiskele’de yıllarca aktif siyaset yapan Cengiz, meclis üyeliği aday listesinde yer almadığı için istifa kararı aldığını söyledi.