24 Şub 2024 - 11:35- Siyaset G:

MHP'li Saffet Cengiz partisinden istifa etti

MHP Başiskele eski ilçe başkan yardımcısı ve MHP Başiskele Meclis üyesi aday adaylığına başvurunu yapan Saffet Cengiz partisinden istifa etti

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MHP'li Saffet Cengiz partisinden istifa etti mask

Kocaeli ve  Başiskele genelinde bir çok faaliyette bulunan, uzun yıllar Kocaeli Ülküm İşçiler Derneğinde Başkan Yardımcılığı, Yeniköy  MHP Belde Başkanlığı, Başiskele MHP İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Saffet Cengiz partisinden istifa etti. Başiskele’de yıllarca aktif siyaset yapan Cengiz, meclis üyeliği  aday listesinde yer almadığı için istifa kararı aldığını söyledi.
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24 Şub 2024 - 11:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Emekli - böyle bir parti her şeye rağmen hala varmıydı ya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 12:30
01

Kuvayi̇ Mi̇lli̇ye - Gel vatandaş gel İYİ Parti'ye yada DEM e gel MHP diye bi parti kaldımı bahçeli bitirdi the end 30 senedir ne kendine ne partisine nede Türkiye ye faydası olmamıştır gel vatandaş gel görünen köy kılavuz istemez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 12:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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