Gökçe, Derince’de spor insanları ile buluştu

DERİNCE’Yİ SPORUN MERKEZİ YAPMAMIZ LAZIM
CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, Derince Venüs İş Merkezi, Tanyıldız Restaurant’ta, spor insanları ile bir araya geldi. Spor kulübü yöneticileri, sporcular, beden eğitimi öğretmenleri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Gökçe, Derince’de spor konusu ile alakalı yatırımın yeterince yapılmadığını dile getirdi. Başkan adayı Gökçe, Derince’yi spor merkezi yapmak istediklerini söyledi.
“TESİS PROBLEMİ VAR”
Spor insanları ile Derince’de bir araya gelen, CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, Derince’de tesis problemlerinin olduğunu söyledi. İlçede 9 amatör 1’de profesyonel futbol takımı var. Ancak 1 sahamız mevcut. Bu 10 takım aynı sahada antrenman ve maçlarını yapıyor. En az 1 tane daha mevcut saha gibi sahamız olması lazım. Bunları yapmamız lazım.” dedi. Gökçe ayrıca, ilçedeki profesyonel spor insanları ile toplantılar yapıp, ilçede eksik olan tüm spor branşları ile ilgili takım kuracaklarını belirtti. Gökçe, deniz sporlarını da önem verileceğinin altını çizdi.
DERİNCE’YE AMATÖR EVİ
Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, Derince’ye amatör evi yapacaklarını belirtti. Gökçe, amatör evinde her takımın kendi odasının olacağını ve bir amatör spor evinde ne olması gerekiyorsa o olacağının altını çizdi. Kültür merkezleri projeleri olduğunu söyleyen Gökçe, en az 3 mahalleye de kültür merkezi açacaklarını belirtti. Başkan adayı Gökçe, Derince’yi, kültür, sanat ve spor merkezi yapmak için çalışacaklarını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Harbi Derinceli - sağolsun hem haydar hem Aygün derincenin her mahallesine spor tesisi kurdu halı saha kapalı yüzme havuzuları basket bazı yerlerde tenis kordu bile var
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.