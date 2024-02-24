Sezer, “MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ”

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, seçim çalışmaları kapsamında toplumun her kesimi ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Başkan Sezer, TEMAD ( Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği), Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği, Necati Çelik Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

“KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ”

AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve ilçe yöneticileri ile birlikte daha sonra Eğitim-Bir-Sen üyeleri ile bir araya gelen Sezer, “Gölcük’te çalmadık kapı, dokunmadık hemşehrimizi bırakmayacağız” dedi. Türkiye Yüzyılı'nda yeni ve büyük birçok projenin Gölcük’e kazandırılacağını kaydeden Başkan Sezer, “Gölcük’te çalmadık kapı, dokunmadık hemşehrimizi bırakmayacağız.

MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

İnşallah milletimiz bu seçimlerde de sandık başına giderek gerçek ve hizmet belediyeciliği için en doğru kararı verecektir. Milletimizin desteği ve teveccühü ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet yarışındaki başarılarımızı 31 Mart tarihinden sonra daha yukarılara taşıyacağız. Bizler gece gündüz demeden milletimizin yanında olmaya ve taleplerini almaya devam edeceğiz" dedi.