Çiftçi, “Çayırova’mızı güzelleştirmeye devam edeceğiz”

31 Mart Mahalli ve idari seçimleri öncesinde Çayırovalılarla buluşmayı sürdüren Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları çerçevesinde dün ilçe sakinleriyle çay sohbetinde buluştu. Çayırovalıların yoğun ilgi gösterdiği programda Çiftçi’yle birlikte AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AKP Çayırova İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, AKP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz, meclis üyesi adayları da yer aldı. Programda ilk olarak bir selamlama konuşması gerçekleştiren AKP Çayırova İlçe Başkanı Sarıdede, Başkan Adayı Çiftçi’nin Çayırova’da bir ilki gerçekleştirdiğini dile getirerek üst üste aday gösterilen ilk isim olduğunu belirtti ve Çayırovalılardan destek istedi.

“SİNEVİZYON GÖSTERİMİ YAPILDI”

Programda Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’nin, görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmalara yönelik bir sinevizyon gösterimi yapılırken, etkinliğe katılan Çayırovalılara hitap eden Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, şunları aktardı; “Bizler 5 yıl boyunca yetim, öksüz kardeşlerimizin, ihtiyaç sahibi her bir kardeşimizin yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın destekleriyle biz Çayırova’mızı daha da güzelleştirmeye ve yarının Çayırova’sını inşa etmeyi sürdüreceğiz.

“SİZLERİN HİZMETKARIYIZ”

Kentimizi düşünüyoruz ve önümüzdeki dönem Çayırova’da yaşayan her bir kardeşimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim bütün yavrularımızın geleceklerini ve bahtını açık eylesin. Biz belediye başkanlığı görevi yapıyorsak, bu sizin hizmetkarınız olduğumuz anlamına gelir. Bu kardeşiniz, sonuna kadar sizlerin yanınızda olacak. Yavrularımız, önce size sonra bize emanet. Çayırova Belediyesi olarak ben bu sözü veriyorum, yavrularımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” İlçe sakinlerinden büyük destek gören Çiftçi, program sonunda Çayırovalıların talep ve önerilerini de dinlerken, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlarla birlikte objektiflere poz verdi.