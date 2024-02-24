Bünyamin Çiftçi’den gençlere iki müjde

31 Mart yerel seçimleri öncesinde, Çayırovalılarla bir araya gelmeye devam eden Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, son olarak Çayırovalı gençlerle buluştu. Büyük bir kalabalığa sahne olan buluşmada gençlerin coşkusu bir an olsun düşmedi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, Çayırovalı gençlere YKS sınav ücreti ve üniversite bursu hakkında iki müjde birden verdi. Programa Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra, AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ermiş Göksu ile Orhan Keskin, AKP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz, meclis üyesi adayları ve çok sayıda Çayırovalı genç katıldı. Çiftçi ve beraberindeki heyet, ilk olarak meşalelerle karşılanırken, Bünyamin Çiftçi’nin salona girmesiyle beraber coşku doruk seviyelerine ulaştı. Programda Yavuz, Akkuş ve Sarıdede’nin selamlama konuşmalarının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

“SİZİ ÇOK SEVİYORUZ”

5 yılda hayata geçirilen projelere ilişkin gerçekleştirilen sinevizyonun ardından konuşma yapan Bünyamin Çiftçi, gençleri çok önemsediklerini dile getirirken, Çayırovalı gençlerin YKS ücretlerinin Çayırova Belediyesi tarafından karşılanacağını ve üniversiteyi kazanan Çayırovalı gençlere burs vereceklerini belirtti. Çiftçi, şunları aktardı; “Canlarım benim, bizler sizi çok seviyoruz. Bu coşku işte Çayırova’mızın birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Gençler ne kadar dinamik olursa, gençler bu meseleye ne kadar çok sahip çıkarsa, bizler sizden o kadar enerji alıyor ve yarınların Çayırova’sını inşa ediyoruz.

İKİ MÜJDEYİ AÇIKLADI

Şimdi aranızda üniversite sınavlarına hazırlanan kardeşlerimiz var. Allah zihin açıklığı versin. Birinci müjde üniversiteyi hazırlanan kardeşlerim, üniversite sınav ücretini ödediniz değil mi? Makbuzunuzu getirin, sınava giriş ücretiniz bizden. Bu güzelliğe bu müjde yetmez, haydi ikinci müjdeyi vereyim size, üniversite sınavını kazanın bursunuz benden.” Çiftçi’nin bu açıklamaları salondaki gençlerden büyük alkış alırken, program sonunda Başkan Çiftçi, Çayırova’nın geleceği olacak gençlerle sohbet edip, Çayırova’ya dair fikir alışverişinde bulundu ve hayata geçirdiği projeleri anlattı.