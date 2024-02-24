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Çetinkaya, Başkan Birinci'ye ziyaret!

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci’yi ziyaret etti

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Çetinkaya, Başkan Birinci'ye ziyaret! mask

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyareti sırasında çalışmaları hakkında bilgi veren Çetinkaya, Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci’nin çiftçilerle ilgili görüşlerini aldı.

PROJELERİMİZ HAZIR

Karamürsel’de kırsal kalkınmayı daha da arttıracak projeleri hayata geçireceklerini belirten Çetinkaya, “Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse bakanlıklarımızla birlikte kırsal alanda da kalkınmayı arttıracak projelerimiz olacak” dedi. Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Mesut Çetinkaya ve ekibine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.
# cumhur ittifakı

24 Şub 2024 - 12:21 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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