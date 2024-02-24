Deva Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çıldır, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin Derince'ye, Türkiye'ye ve tüm insanlığa esenlik ve huzur getirmesini diledi.
- Siyaset
DEVA Derince adayı Zekeriya Çıldır'dan Berat Kandili mesajı!
Deva Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çıldır, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.