DEVA Derince adayı Zekeriya Çıldır'dan Berat Kandili mesajı!

Deva Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çıldır, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin Derince'ye, Türkiye'ye ve tüm insanlığa esenlik ve huzur getirmesini diledi.