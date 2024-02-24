Başkan adayı Derya Bulut’un Trakya şivesiyle yayınlanan seçim müziği gündem oldu!

SOSYAL MEDYA YIKILDI!
Kırklareli MHP Belediye Başkan adayı Derya Bulut’un Trakya şivesiyle yayınlanan seçim müziği ise sosyal medyayı adeta yıktı. Tiktok ve Instagram’da binlerce kez paylaşılan seçim şarkısı tüm Türkiye’de viral oldu. Mevcut belediye başkanının birçok projesine gönderme içeren seçim şarkısı şimdiden bu senenin en iyi seçim şarkısı olmaya aday gösterildi.
February 16, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.