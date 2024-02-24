24 Şub 2024 - 12:39- Siyaset G:

Başkan adayı Derya Bulut’un Trakya şivesiyle yayınlanan seçim müziği gündem oldu!

Yerel seçime sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı.

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Başkan adayı Derya Bulut’un Trakya şivesiyle yayınlanan seçim müziği gündem oldu! mask

SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Kırklareli MHP Belediye Başkan adayı Derya Bulut’un Trakya şivesiyle yayınlanan seçim müziği ise sosyal medyayı adeta yıktı. Tiktok ve Instagram’da binlerce kez paylaşılan seçim şarkısı tüm Türkiye’de viral oldu. Mevcut belediye başkanının birçok projesine gönderme içeren seçim şarkısı şimdiden bu senenin en iyi seçim şarkısı olmaya aday gösterildi.
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24 Şub 2024 - 12:39 - Siyaset

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