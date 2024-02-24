Şirin, "Durmadan, yorulmadan Derince'miz için çalışacağız"

31 Mart seçimleri öncesi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Derince’de vatandaşlar nezdinde büyük teveccüh görüyor. İlçede bu kez Milliyetçi Hareket Partisi Derince İlçe Başkanlığı Gençlik Buluşması konulu bir program düzenledi. Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin’in katılımıyla gerçekleşen programa Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları yoğun ilgi gösterdi.
CUMHUR İTTİFAKI BİRLİKTELİĞİ
İbni Sina Mahallesi’nde gerçekleşen programa katılan Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Milliyetçi Hareket Partisi Derince İlçe Başkanlığı’mızın düzenlemiş olduğu ‘Gençlik Buluşmasına’ katılım sağladık. Büyük bir coşku ve teveccüh ile bizleri karşılayan kıymetli Cumhur İttifakı ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak el birliğiyle durmadan, yorulmadan Derince’miz için çalışarak ilçemize en güzel şekilde hizmet edeceğiz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.