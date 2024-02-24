İzmit'te 2358 m² arsa mahkemeden satılıktır

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Ş.Gündoğdu mahallesi, 748 ada 2 parsel, üzerinde herhangi bir yapı yoktur, düzgün dikdörtgene yakın forma sahiptir, eğimsiz durumdadır, caddeye cephelidir, Kocaeli Şehir hastanesine yakın konumdadır, etrafında konut ve ticari yapılaşma mevcuttur.

Adresi : Yeşilova Mah. Boğazova Cad. İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.358,02 m2

İmar Durumu: Konut alanında kalır, ayrık nizam, kat yüksekliği 12,50'dir

Kıymeti : 38.907.330,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:12

21/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.